Польша призвала исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций

выступила с требованием исключить всех россиян из(МОК) и всех международных спортивных федераций.

Об этом на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук .

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях», — приводит РИА «Новости» слова Бортничука.

Бортничук считает, что таким образом спортивные федерации избавятся от российского капитала.

«В последние годы Россия проводила агрессивную дипломатическую политику, по сути покупая места в правлениях ключевых спортивных федераций, так как вслед за кандидатом шел богатый спонсор с российским капиталом.

Поэтому одновременно должно наступить и исключение российского капитала», — сказал польский министр.

Одновременно он считает, что отдельным спортсменам из России нужно разрешить продолжить международные выступления в зависимости от их позиции по Украине.

«Нужно отделять вопрос представителей РФ и россиян, выступающих, например, в футбольной премьер-лиге. Это сложнее регулировать. Мы тут ограничимся рекомендациями.

Моя позиция, как и позиция министров из Великобритании, США, Австралии такова, что иногда эти авторитеты из мира спорта выступают, не представляя РФ.

Их выступление может быть поставлено в зависимость от их ясной позиции в контексте происходящего на Украине.

Это может иметь больше положительных последствий, чем полное исключение всех россиян из возможности заниматься спортом», — заявил Бортничук.

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.