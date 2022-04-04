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    Польша призвала исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Польша выступила с требованием исключить всех россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех международных спортивных федераций.

    Камиль Бортничук
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    Камиль Бортничук

    Об этом на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук .

    «Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях», — приводит РИА «Новости» слова Бортничука.

    Бортничук считает, что таким образом спортивные федерации избавятся от российского капитала.

    «В последние годы Россия проводила агрессивную дипломатическую политику, по сути покупая места в правлениях ключевых спортивных федераций, так как вслед за кандидатом шел богатый спонсор с российским капиталом.

    Поэтому одновременно должно наступить и исключение российского капитала», — сказал польский министр.

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    • Одновременно он считает, что отдельным спортсменам из России нужно разрешить продолжить международные выступления в зависимости от их позиции по Украине.

    «Нужно отделять вопрос представителей РФ и россиян, выступающих, например, в футбольной премьер-лиге. Это сложнее регулировать. Мы тут ограничимся рекомендациями.

    Моя позиция, как и позиция министров из Великобритании, США, Австралии такова, что иногда эти авторитеты из мира спорта выступают, не представляя РФ.

    Их выступление может быть поставлено в зависимость от их ясной позиции в контексте происходящего на Украине.

    Это может иметь больше положительных последствий, чем полное исключение всех россиян из возможности заниматься спортом», — заявил Бортничук.

    Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

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