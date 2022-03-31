ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Медведев может быть отстранен от Уимблдона, если не подпишет декларацию о «нейтральности»

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP WTA Даниил Медведев
    Российских и белорусских теннисистов допустят до участия в Уимблдоне только после того, как они подпишут декларацию о том, что они не поддерживают режимы России и Белоруссии, и не получают от них денег, сообщает Mirror.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Напомним, что российским и белорусским теннисным звездам разрешили продолжать играть под нейтральным флагом.

    Теперь министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон хочет, чтобы все спортсмены из России и Белоруссии доказали, что они «действительно нейтральны», чтобы им было разрешено участвовать в британских турнирах.

    Для этого потребуются «заверения» в том, что они не поддерживают и не получают денег от Владимира Путина или российского режима — требование, которое будет невозможным для второй ракетки мира Даниила Медведева и других ведущих звезд, таких как белорусская пятая ракетка мира Арина Соболенко.

    «Мы обратились к руководящим органам, касающимся отдельных спортсменов, с просьбой, чтобы, если они (русские или белорусы) хотят участвовать в британском спорте, они были независимыми и нейтральными — и это было искренне.

    "Мы хотим получить подтверждение в письменном заявлении, что они не получают денег от Путина, России или Белоруссии. Что они не будут одобрительно отзываться о Путине, России или Белоруссии.

    Если люди говорят, что они нейтральные спортсмены, мы хотим быть уверены, что они действительно нейтральны и, следовательно, никакой связи с Путиным нет.

    Если какие-то отдельные виды спорта или организации решат полностью запретить участие российских или белорусских спортсменов, мы поддержим и это.

    Но если они выбрали нейтральный путь, мы просим их получить такую ​​гарантию", — заявил Хаддлстон.

    Напомним, что международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

    Турниры Большого шлема могут принять решение о применении правил, отличных от ATP и WTA, в то время как Уимблдон следовал всем указаниям правительства Великобритании во время пандемии коронавируса.

    Уимблдон в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры