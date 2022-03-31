Медведев может быть отстранен от Уимблдона, если не подпишет декларацию о «нейтральности»

Российских и белорусских теннисистов допустят до участия в Уимблдоне только после того, как они подпишут декларацию о том, что они не поддерживают режимы России и Белоруссии, и не получают от них денег, сообщает Mirror

Напомним, что российским и белорусским теннисным звездам разрешили продолжать играть под нейтральным флагом.

Теперь министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон хочет, чтобы все спортсмены из России и Белоруссии доказали, что они «действительно нейтральны», чтобы им было разрешено участвовать в британских турнирах.

Для этого потребуются «заверения» в том, что они не поддерживают и не получают денег от Владимира Путина или российского режима — требование, которое будет невозможным для второй ракетки мира Даниила Медведева и других ведущих звезд, таких как белорусская пятая ракетка мира Арина Соболенко.

«Мы обратились к руководящим органам, касающимся отдельных спортсменов, с просьбой, чтобы, если они (русские или белорусы) хотят участвовать в британском спорте, они были независимыми и нейтральными — и это было искренне.

"Мы хотим получить подтверждение в письменном заявлении, что они не получают денег от Путина, России или Белоруссии. Что они не будут одобрительно отзываться о Путине, России или Белоруссии.

Если люди говорят, что они нейтральные спортсмены, мы хотим быть уверены, что они действительно нейтральны и, следовательно, никакой связи с Путиным нет.

Если какие-то отдельные виды спорта или организации решат полностью запретить участие российских или белорусских спортсменов, мы поддержим и это.

Но если они выбрали нейтральный путь, мы просим их получить такую ​​гарантию", — заявил Хаддлстон.

Напомним, что международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

Турниры Большого шлема могут принять решение о применении правил, отличных от ATP и WTA, в то время как Уимблдон следовал всем указаниям правительства Великобритании во время пандемии коронавируса.

Уимблдон в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля.