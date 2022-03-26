Коляда выиграл короткую программу Кубка Первого канала, укрепив лидерство «Красной машины»

Михаил Коляда Фото: globallookpress.com
Трехкратный чемпион России Михаил Коляда набрал больше 106 баллов и выиграл этот вид, Евгений Семененко стал вторым фигуристом, пробившим сотню баллов.
На турнире соревнуются команды олимпийских чемпионов Анны Щербаковой («Красная машина») и Марка Кондратюка («Время Первых»).
После выступлений танцоров и мужчин-одиночников счет 31:33 в пользу команды Анна Щербаковой.
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа
- 1. Михаил Коляда (Команда Щербаковой) — 106,41
- 2. Евгений Семененко (Команда Кондратюка) — 101,55
- 3. Марк Кондратюк (Команда Кондратюка) — 97,89
- 4. Макар Игнатов (Команда Щербаковой) — 89,43
- 5. Андрей Мозалев (Команда Щербаковой) — 89,12
- 6. Александр Самарин (Команда Кондратюка) — 84,21