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    Коляда выиграл короткую программу Кубка Первого канала, укрепив лидерство «Красной машины»

    Прочие Фигурное катание
    На Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске мужчины выступили с короткими программами.

    Михаил Коляда
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    Михаил Коляда

    Трехкратный чемпион России Михаил Коляда набрал больше 106 баллов и выиграл этот вид, Евгений Семененко стал вторым фигуристом, пробившим сотню баллов.

    На турнире соревнуются команды олимпийских чемпионов Анны Щербаковой («Красная машина») и Марка Кондратюка («Время Первых»).

    После выступлений танцоров и мужчин-одиночников счет 31:33 в пользу команды Анна Щербаковой.

    Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа
    • 1. Михаил Коляда (Команда Щербаковой) — 106,41
    • 2. Евгений Семененко (Команда Кондратюка) — 101,55
    • 3. Марк Кондратюк (Команда Кондратюка) — 97,89
    • 4. Макар Игнатов (Команда Щербаковой) — 89,43
    • 5. Андрей Мозалев (Команда Щербаковой) — 89,12
    • 6. Александр Самарин (Команда Кондратюка) — 84,21
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