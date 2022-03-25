Авербух о допинг-деле Валиевой: Нужно разбираться, а не закидывать словами: «а вы сами там все астматики»

Хореографвысказался о допинг-деле с участием российской фигуристки

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступление на Играх, однако разбирательства в рамках дела еще продолжаются.

«В женском катании была драматическая ситуация. Кто виноват в допинге Валиевой? Я это точно комментировать не буду. Пусть разбираются компетентные органы.

Единственное, я уверен, что Камила в осознанном варианте не могла пить какой-то препарат, который дал бы такую историю.

Я абсолютно уверен в ее невиновности, как и в невиновности Этери Тутберидзе. Эти два человека абсолютно невиновны.

Что там происходило вокруг, как это произошло — нужно разбираться. И не закидывать словами: а вы сами там все астматики, а разобраться внутри.

Что произошло, как это получилось? И жестко разобраться. Ради той же Камилы.

Конечно, это не могло не сказаться на Камиле и ее результате. Это девочка абсолютного таланта, поцелованная Богом, это бриллиант, ей все дано», — сказал Авербух.