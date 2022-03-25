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    Авербух о допинг-деле Валиевой: Нужно разбираться, а не закидывать словами: «а вы сами там все астматики»

    Прочие Допинг Фигурное катание Олимпизм
    Хореограф Илья Авербух высказался о допинг-деле с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступление на Играх, однако разбирательства в рамках дела еще продолжаются.

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    • «В женском катании была драматическая ситуация. Кто виноват в допинге Валиевой? Я это точно комментировать не буду. Пусть разбираются компетентные органы.

    Единственное, я уверен, что Камила в осознанном варианте не могла пить какой-то препарат, который дал бы такую историю.

    Я абсолютно уверен в ее невиновности, как и в невиновности Этери Тутберидзе. Эти два человека абсолютно невиновны.

    Что там происходило вокруг, как это произошло — нужно разбираться. И не закидывать словами: а вы сами там все астматики, а разобраться внутри.

    Что произошло, как это получилось? И жестко разобраться. Ради той же Камилы.

    Конечно, это не могло не сказаться на Камиле и ее результате. Это девочка абсолютного таланта, поцелованная Богом, это бриллиант, ей все дано», — сказал Авербух.

    Интервью Авербуха
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