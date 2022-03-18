Лайшев: «Хрустальный» больше не будет иметь отношения к «Самбо-70»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70»рассказал о будущем ледового дворцав условиях реорганизации спортивных школ в Москве.

В «Хрустальном» работает группа Этери Тутберидзе, у которой тренируются Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева, Майя Хромых и другие.

«В Москве идет реорганизация. "Хрустальный" перейдет в иное подчинение. Будут сделаны объединения по видам спорта: футболисты с футболистами, борцы с борцами. Все произойдет в ближайшие дни.

"Хрустальный" объединится с другими фигурными школами. "Хрустальный" больше не будет иметь отношения к "Самбо-70". Грустно? Мы сделали все, что могли», — сказал Лайшев «Спорт-Экспрессу».