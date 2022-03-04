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    Самуэльссон поддержал решение отстранить российских биатлонистов от соревнований

    Прочие Биатлон
    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил изданию SVT, что поддерживает решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от участия в официальных соревнования.

    Себастьян Самуэльссон
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    Себастьян Самуэльссон

    «Это был трудный вопрос. На самом деле я думал, что первое решение IBU (допустить спортсменов в нейтральном статусе) было хорошим. Но с тех пор произошли некоторые события, которые заставили меня думать, что более строгое наказание было бы лучше.

    Грустно видеть такую реакцию со стороны россиян. Они надели на себя костюм жертвы и жалеют себя — я думаю, что это странно. Вы должны понимать, что внешний мир должен каким-то образом отреагировать на происходящее.

    Ужасная ситуация. Соревнования будут особенными, чувствуется, что это не самое главное сейчас.

    Я был бы удивлен, если бы кто-то из российских спортсменов поддерживал то, что сейчас делается. Конечно, они тоже в сложном положении», — написал Самуэльссон в своем Twitter.

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