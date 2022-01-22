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    Латыпов: На пятом круге понял, что борьба за призы закончена

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое состояние после масс-старта на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, где он стал 25-м с 8 промахами.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    «Если честно, я ожидал, что будет хуже. Первые круги шел с запасом, потом добавлял. Держал скорость, но на пятом круге понял, что борьба за призы закончена. Пытался проработаться.

    Задача стояла сохранить технику, справился со всем, кроме стрельбы. Четыре промаха? Не могу понять, почему так. Пристрелка была, был такой же ветер, но стрельба вся уходила мимо "на три часа". Не могу понять, почему так, по технической части всё было правильно.

    Физическое состояние оцениваю на шесть баллов. Некомфортно было начинать гонку, но потом согрелся, а со стрельбой надо еще сориентироваться. Эстафета? Разум должен преобладать, с тренерами решим, что делать.

    Всем спасибо за поддержку, жене и дочери. Всем, кто за меня болеет, меня это подстегивает, я рад вновь оказаться на трассе, в борьбе», — сказал Латыпов «Матч ТВ».

    Для спортсмена это была первая гонка после коронавирусного карантина.

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