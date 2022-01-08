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    Бабиков: Понимал, что в этой гонке точно ещё всё может перевернуться

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Антон Бабиков поделился эмоциями после завоевания золота в одиночной смешанной эстафете на этапе в Оберхофе в паре с Кристиной Резцовой.

    Антон Бабиков и Кристина Резцова
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    Антон Бабиков и Кристина Резцова

    «Когда Кристина зашла на штрафной круг, не было мысли, что можно всё заканчивать.

    Понимал, что это может случиться с каждым. Думал, что в этой гонке точно ещё всё может перевернуться.

    На моём последнем круге отдавать все силы на прямой перед стадионом не имело смысла, потому что был сильный встречный ветер.

    Даже огорчало, что нельзя выложиться по полной», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

    Россия показала результат 41.37.1. Вторыми финишировали австрийцы (+41.5), бронзовым призером сингл-микста стала сборная Украины, которая уступила победителям одну минуту и 3 секунды.

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