Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Логинов преодолел дистанцию за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Второе место занял француз Эмильен Жаклен, замкнул тройку призеров норвежец Стурла Холм Лагрейд.
Напомним, что лидер сборной России Эдуард Латыпов пропустил гонку из-за положительного теста на коронавирус.
Кубок мира по биатлону
Мужчины. Спринт
1. Александр Логинов (Россия) — 26.28,7 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 6,6 (2)
3. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 14,5 (1)
4. Йоханнес Кюн (Германия) — 20,2 (2)
5. Роман Реес (Германия) — 21,2 (1)
6. Антон Бабиков (Россия) — 22,2 (0)
7. Тарьей Бо (Норвегия) — 24,4 (3)
8. Даниил Серохвостов (Россия) — 24,7 (2)
9. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 29,2 (2)...
27. Йоханнес Бо (Норвегия) — 1.22,8 (5)...
39. Александр Поварницын (Россия) — 1.46,0...
45. Карим Халили (Россия) — 1.57,1 (4)...
54. Максим Цветков (Россия) — 2.05,8 (4)