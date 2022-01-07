Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Россиянинстал победителем спринтерской гонки на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону — 2021/22 в Оберхофе (Германия).

Логинов преодолел дистанцию за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место занял француз Эмильен Жаклен, замкнул тройку призеров норвежец Стурла Холм Лагрейд.

Напомним, что лидер сборной России Эдуард Латыпов пропустил гонку из-за положительного теста на коронавирус.

Кубок мира по биатлону

Мужчины. Спринт

1. Александр Логинов (Россия) — 26.28,7 (1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 6,6 (2)

3. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 14,5 (1)

4. Йоханнес Кюн (Германия) — 20,2 (2)

5. Роман Реес (Германия) — 21,2 (1)

6. Антон Бабиков (Россия) — 22,2 (0)

7. Тарьей Бо (Норвегия) — 24,4 (3)

8. Даниил Серохвостов (Россия) — 24,7 (2)

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 29,2 (2)...

27. Йоханнес Бо (Норвегия) — 1.22,8 (5)...

39. Александр Поварницын (Россия) — 1.46,0...

45. Карим Халили (Россия) — 1.57,1 (4)...

54. Максим Цветков (Россия) — 2.05,8 (4)