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    Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

    Прочие Биатлон
    Россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону — 2021/22 в Оберхофе (Германия).

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    Логинов преодолел дистанцию за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах.

    Второе место занял француз Эмильен Жаклен, замкнул тройку призеров норвежец Стурла Холм Лагрейд.

    Напомним, что лидер сборной России Эдуард Латыпов пропустил гонку из-за положительного теста на коронавирус.

    Кубок мира по биатлону
    Мужчины. Спринт

    1. Александр Логинов (Россия) — 26.28,7 (1)
    2. Эмильен Жаклен (Франция) — 6,6 (2)
    3. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 14,5 (1)
    4. Йоханнес Кюн (Германия) — 20,2 (2)
    5. Роман Реес (Германия) — 21,2 (1)
    6. Антон Бабиков (Россия) — 22,2 (0)
    7. Тарьей Бо (Норвегия) — 24,4 (3)
    8. Даниил Серохвостов (Россия) — 24,7 (2)
    9. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 29,2 (2)...
    27. Йоханнес Бо (Норвегия) — 1.22,8 (5)...
    39. Александр Поварницын (Россия) — 1.46,0...
    45. Карим Халили (Россия) — 1.57,1 (4)...
    54. Максим Цветков (Россия) — 2.05,8 (4)

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