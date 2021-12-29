Большунов выиграл серебряную медаль в классической «разделке» на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Первым в гонке стал финн Ийво Нисканен, а замкнул тройку призеров норвежец Пол Голберг.

В топ-10 также попали россияне Иван Якимушкин (5-е место) и Денис Спицов (7-е место).

Ранее бронзовую медаль в женской классической гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ленцерхайде выиграла россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски» — 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Кубок мира по лыжным гонкам. «Тур де Ски». 1-й этап

Мужчины. 15 км, классический стиль, раздельный старт

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 34.52,7 секунды

2. Александр Большунов (Россия) — отставание +19,3

3. Пол Голберг (Норвегия) +25,2

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +34,3

5. Иван Якимушкин (Россия) +34,6.