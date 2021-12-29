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    Большунов выиграл серебряную медаль в классической «разделке» на этапе «Тур де Ски»

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    Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Первым в гонке стал финн Ийво Нисканен, а замкнул тройку призеров норвежец Пол Голберг.

    В топ-10 также попали россияне Иван Якимушкин (5-е место) и Денис Спицов (7-е место).

    Ранее бронзовую медаль в женской классической гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ленцерхайде выиграла россиянка Наталья Непряева.

    «Тур де Ски» — 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

    Кубок мира по лыжным гонкам. «Тур де Ски». 1-й этап
    Мужчины. 15 км, классический стиль, раздельный старт

    1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 34.52,7 секунды
    2. Александр Большунов (Россия) — отставание +19,3
    3. Пол Голберг (Норвегия) +25,2
    4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +34,3
    5. Иван Якимушкин (Россия) +34,6.

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