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    Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на ЧР

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Пара, являющаяся действующими чемпионами мира, набрала 83,74 балла.

    Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84 балла), а третье — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).

    Отметим, что сразу две пары получили баллы выше мирового рекорда, который принадлежит Бойковой и Козловскому и составляет 82,34 балла. При этом на чемпионатах страны рекорды официально не засчитываются.

    Произвольная программа пройдет 25 декабря и начнется в 15:30 по московскому времени.

    Чемпионат России по фигурному катанию
    Пары. Короткая программа

    1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 83,74
    2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 82,84
    3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 78,68
    4. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев — 76,26
    5. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 75,40
    6. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко — 73,77
    7. Карина Акопова — Никита Рахманин — 73,06
    8. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 71,35
    9. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 68,44
    10. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов — 67,27

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