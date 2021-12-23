Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на ЧР

Российские фигуристылидируют после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Пара, являющаяся действующими чемпионами мира, набрала 83,74 балла.

Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84 балла), а третье — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).

Отметим, что сразу две пары получили баллы выше мирового рекорда, который принадлежит Бойковой и Козловскому и составляет 82,34 балла. При этом на чемпионатах страны рекорды официально не засчитываются.

Произвольная программа пройдет 25 декабря и начнется в 15:30 по московскому времени.

Чемпионат России по фигурному катанию

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 83,74

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 82,84

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 78,68

4. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев — 76,26

5. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 75,40

6. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко — 73,77

7. Карина Акопова — Никита Рахманин — 73,06

8. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 71,35

9. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 68,44

10. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов — 67,27