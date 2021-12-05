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    Кристиансен выиграл гонку преследования в Эстерсунде, Латыпов финишировал 11-м

    Прочие Биатлон
    Норвежец Ветле Кристиансен выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

    Ветле Кристиансен
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    Ветле Кристиансен

    Норвежский биатлонист преодолел дистанцию в 12,5 км за 30.14,8, допустив 1 промах.

    Вторым пришел швед Себастьян Самуэльссон (4 промаха, +9,8 секунды), третьим — француз Эмильен Жаклен 3 промаха, +11,0).

    Лучший результат из российских биатлонистов показал Эдуард Латыпов: он финишировал 11-м (3 промаха, +1.20,8).

    Кубок мира по биатлону. 2-й этап
    Гонка преследования. Мужчины

    1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 30.14,8 (1)
    2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 9,8 (4)
    3. Эмильен Жаклен (Франция) — 11,0 (3)
    4. Михал Крчмарж (Чехия) — 51,5 (1)
    5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 52,1 (1)
    6. Симон Эдер (Австрия) — 52,2 (0)
    7. Томмазо Джакомель (Италия) — 52,5 (1)
    8. Йоханнес Бо (Норвегия) — 1.00,1 (3)...
    11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.20,8 (3)...
    31. Александр Логинов (Россия) — 2.18,6 (5)...
    37. Александр Поварницын (Россия) — 2.45,5 (5)...
    39. Василий Томшин (Россия) — 3.10,9 (5)
    40. Карим Халили (Россия) — 3.12,2 (4)

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