Кристиансен выиграл гонку преследования в Эстерсунде, Латыпов финишировал 11-м

Норвежский биатлонист преодолел дистанцию в 12,5 км за 30.14,8, допустив 1 промах.
Вторым пришел швед Себастьян Самуэльссон (4 промаха, +9,8 секунды), третьим — француз Эмильен Жаклен 3 промаха, +11,0).
Лучший результат из российских биатлонистов показал Эдуард Латыпов: он финишировал 11-м (3 промаха, +1.20,8).
Кубок мира по биатлону. 2-й этап
Гонка преследования. Мужчины
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 30.14,8 (1)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 9,8 (4)
3. Эмильен Жаклен (Франция) — 11,0 (3)
4. Михал Крчмарж (Чехия) — 51,5 (1)
5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 52,1 (1)
6. Симон Эдер (Австрия) — 52,2 (0)
7. Томмазо Джакомель (Италия) — 52,5 (1)
8. Йоханнес Бо (Норвегия) — 1.00,1 (3)...
11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.20,8 (3)...
31. Александр Логинов (Россия) — 2.18,6 (5)...
37. Александр Поварницын (Россия) — 2.45,5 (5)...
39. Василий Томшин (Россия) — 3.10,9 (5)
40. Карим Халили (Россия) — 3.12,2 (4)