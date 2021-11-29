Елисеев и Гараничев не попали в состав сборной России на второй этап Кубка мира

В составе мужской сборнойпо биатлону произошли изменения перед вторым этапом Кубка мира.

Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — на Кубке IBU.

Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен.

Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Второй этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде со второго по пятое декабря.