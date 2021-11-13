Уно стал победителем Гран-при Японии

Японский фигуристстал победителем домашнего этапа Гран-при, который проходит в Токио.

Он выиграл обе программы и набрал в сумме 290,15 балла.

Второе место занял американец Винсент Чжоу (260,69), третье — кореец Ча Чун Хван (259,60).

Российский фигурист Макар Игнатов показал третий результат в произвольно программе, а по сумме двух программ занял четвертое место (257.20).

Другой представитель России Александр Самарин стал шестым (255,65)

В финал Гран-при уже отобрались Сема Уно, Винсент Чжоу и Натан Чен.

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Токио, Япония

Мужчины. Итоговое положение

1. Сема Уно (Япония) — 290,15

2. Винсент Чжоу (США) — 260,69

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 259,60

4. Макар Игнатов (Россия) — 257,20

5. Маттео Риццо (Италия) — 255,84

6. Александр Самарин (Россия) — 255,65