Уно стал победителем Гран-при Японии

Он выиграл обе программы и набрал в сумме 290,15 балла.
Второе место занял американец Винсент Чжоу (260,69), третье — кореец Ча Чун Хван (259,60).
Российский фигурист Макар Игнатов показал третий результат в произвольно программе, а по сумме двух программ занял четвертое место (257.20).
Другой представитель России Александр Самарин стал шестым (255,65)
В финал Гран-при уже отобрались Сема Уно, Винсент Чжоу и Натан Чен.
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Мужчины. Итоговое положение
1. Сема Уно (Япония) — 290,15
2. Винсент Чжоу (США) — 260,69
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 259,60
4. Макар Игнатов (Россия) — 257,20
5. Маттео Риццо (Италия) — 255,84
6. Александр Самарин (Россия) — 255,65