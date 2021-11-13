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    Уно стал победителем Гран-при Японии

    Прочие Фигурное катание
    Японский фигурист Сема Уно стал победителем домашнего этапа Гран-при, который проходит в Токио.

    Сема Уно
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    Сема Уно

    Он выиграл обе программы и набрал в сумме 290,15 балла.

    Второе место занял американец Винсент Чжоу (260,69), третье — кореец Ча Чун Хван (259,60).

    Российский фигурист Макар Игнатов показал третий результат в произвольно программе, а по сумме двух программ занял четвертое место (257.20).

    Другой представитель России Александр Самарин стал шестым (255,65)

    В финал Гран-при уже отобрались Сема Уно, Винсент Чжоу и Натан Чен.

    Гран-при Японии (NHK Trophy)
    Токио, Япония
    Мужчины. Итоговое положение

    1. Сема Уно (Япония) — 290,15
    2. Винсент Чжоу (США) — 260,69
    3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 259,60
    4. Макар Игнатов (Россия) — 257,20
    5. Маттео Риццо (Италия) — 255,84
    6. Александр Самарин (Россия) — 255,65

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