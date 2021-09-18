Трусова лидирует после короткой программы на турнире в США

За свой прокат Трусова получила от судей 74,75 балла. При этом россиянка упала при исполнении тройного акселя.
Второе место занимает кореянка Ен Чон Пак (71,07), третье — американка Габриэла Иццо (63,93).
Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 18 сентября.
U.S. International Classic
Норвуд, США
Женщины. Короткая программа
1. Александра Трусова (Россия) — 74,75
2. Ен Чон Пак (Южная Корея) — 71,07
3. Габриэла Иццо (США) — 63,93
4. Сиерра Венетта (США) — 61,60
5. Пейдж Ридберг (США) — 58,24
6. Тэйлор Моррис (Израиль) — 49,09
7. Максин Баутиста (США) — 45,71
8. Тара Прасад (Индия) — 44,66
9. Кэтрин Она (Эквадор) — 20,73
В танцах на льду россияне Глеб Смолкин и Диана Дэвис идут вторыми после ритм-танца (75,21). Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (84,06), третьими — представители Южной Кореи Мин Ю Ра и Дэниел Итон (67,85).
U.S. International Classic
Норвуд, США
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 84,06
2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 75,21
3. Юра Мин — Даниэль Итон (Южная Корея) — 67,85
4. Ева Пэйт — Логэн Бай (США) — 67,20
5. Шантелль Керри — Эндрю Доддс (Австралия) — 61,96
6. Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США) — 60,06
7. Шира Ичилов — Лоран Абекассис (Израиль) — 59,82
8. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 50,76
9. Йенна Хертенштейн — Дамиан Бинковски (Польша) — 44,34