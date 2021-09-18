Трусова лидирует после короткой программы на турнире в США

Российская фигуристкавыиграла короткую программу на международном турнире в американском Норвуде.

За свой прокат Трусова получила от судей 74,75 балла. При этом россиянка упала при исполнении тройного акселя.

Второе место занимает кореянка Ен Чон Пак (71,07), третье — американка Габриэла Иццо (63,93).

Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 18 сентября.

U.S. International Classic

Норвуд, США

Женщины. Короткая программа

1. Александра Трусова (Россия) — 74,75

2. Ен Чон Пак (Южная Корея) — 71,07

3. Габриэла Иццо (США) — 63,93

4. Сиерра Венетта (США) — 61,60

5. Пейдж Ридберг (США) — 58,24

6. Тэйлор Моррис (Израиль) — 49,09

7. Максин Баутиста (США) — 45,71

8. Тара Прасад (Индия) — 44,66

9. Кэтрин Она (Эквадор) — 20,73

В танцах на льду россияне Глеб Смолкин и Диана Дэвис идут вторыми после ритм-танца (75,21). Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (84,06), третьими — представители Южной Кореи Мин Ю Ра и Дэниел Итон (67,85).

U.S. International Classic

Норвуд, США

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 84,06

2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 75,21

3. Юра Мин — Даниэль Итон (Южная Корея) — 67,85

4. Ева Пэйт — Логэн Бай (США) — 67,20

5. Шантелль Керри — Эндрю Доддс (Австралия) — 61,96

6. Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США) — 60,06

7. Шира Ичилов — Лоран Абекассис (Израиль) — 59,82

8. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 50,76

9. Йенна Хертенштейн — Дамиан Бинковски (Польша) — 44,34