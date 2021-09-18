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    Трусова лидирует после короткой программы на турнире в США

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на международном турнире в американском Норвуде.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    За свой прокат Трусова получила от судей 74,75 балла. При этом россиянка упала при исполнении тройного акселя.

    Второе место занимает кореянка Ен Чон Пак (71,07), третье — американка Габриэла Иццо (63,93).

    Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 18 сентября.

    U.S. International Classic
    Норвуд, США
    Женщины. Короткая программа

    1. Александра Трусова (Россия) — 74,75
    2. Ен Чон Пак (Южная Корея) — 71,07
    3. Габриэла Иццо (США) — 63,93
    4. Сиерра Венетта (США) — 61,60
    5. Пейдж Ридберг (США) — 58,24
    6. Тэйлор Моррис (Израиль) — 49,09
    7. Максин Баутиста (США) — 45,71
    8. Тара Прасад (Индия) — 44,66
    9. Кэтрин Она (Эквадор) — 20,73

    В танцах на льду россияне Глеб Смолкин и Диана Дэвис идут вторыми после ритм-танца (75,21). Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (84,06), третьими — представители Южной Кореи Мин Ю Ра и Дэниел Итон (67,85).

    U.S. International Classic
    Норвуд, США
    Танцы на льду. Ритм-танец

    1. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 84,06
    2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 75,21
    3. Юра Мин — Даниэль Итон (Южная Корея) — 67,85
    4. Ева Пэйт — Логэн Бай (США) — 67,20
    5. Шантелль Керри — Эндрю Доддс (Австралия) — 61,96
    6. Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США) — 60,06
    7. Шира Ичилов — Лоран Абекассис (Израиль) — 59,82
    8. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 50,76
    9. Йенна Хертенштейн — Дамиан Бинковски (Польша) — 44,34

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