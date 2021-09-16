Хромых и Кондратюк выступят на этапе Гран-при в России

Майя Хромых Фото: globallookpress.com
Также в заявку попали спортивная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Казахская фигуристка Элизабет Турсынбаева снялась с российского этапа.
Ранее на этот этап Гран-при в России были заявлены Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Соревнования в Сочи пройдут с 25 по 28 ноября.