Хромых и Кондратюк выступят на этапе Гран-при в России

Российские фигуристывыступят на этапе Гран-при России в Сочи, сообщает официальный сайт ISU.

Также в заявку попали спортивная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Казахская фигуристка Элизабет Турсынбаева снялась с российского этапа.

Ранее на этот этап Гран-при в России были заявлены Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Соревнования в Сочи пройдут с 25 по 28 ноября.