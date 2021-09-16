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    Хромых и Кондратюк выступят на этапе Гран-при в России

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристы Майя Хромых и Марк Кондратюк выступят на этапе Гран-при России в Сочи, сообщает официальный сайт ISU.

    Майя Хромых
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    Майя Хромых

    Также в заявку попали спортивная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

    Казахская фигуристка Элизабет Турсынбаева снялась с российского этапа.

    Ранее на этот этап Гран-при в России были заявлены Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

    Соревнования в Сочи пройдут с 25 по 28 ноября.

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