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    Российские волейболистки уступили Бразилии в матче Лиги наций

    Прочие Волейбол
    Женская сборная России в матче 5-го тура предварительного раунда волейбольной Лиги наций уступила команде Бразилии со счетом 0:3 (20:25, 11:25, 18:25)

    Россия — Бразилия
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    Россия — Бразилия

    Для сборной России это поражение стало вторым на групповой стадии Лиги наций. Ранее россиянки уступили Нидерландам (1-3), обыграв Германию (3-0), Бельгию (3-2) и Италию (3-0).

    Российская команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков в 5 матчах.

    На групповом турнире Лиги наций все 16 сборных сыграют между собой в один круг, а затем четверка сильнейших в плей-офф определит победителя турнира.

    Действующим победителем Лиги наций являются американки.

    Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.

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