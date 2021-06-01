Российские волейболистки уступили Бразилии в матче Лиги наций

в матче 5-го тура предварительного раунда волейбольной Лиги наций уступиласо счетом 0:3 (20:25, 11:25, 18:25)

Для сборной России это поражение стало вторым на групповой стадии Лиги наций. Ранее россиянки уступили Нидерландам (1-3), обыграв Германию (3-0), Бельгию (3-2) и Италию (3-0).

Российская команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков в 5 матчах.

На групповом турнире Лиги наций все 16 сборных сыграют между собой в один круг, а затем четверка сильнейших в плей-офф определит победителя турнира.

Действующим победителем Лиги наций являются американки.

Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.