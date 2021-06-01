Российские волейболистки уступили Бразилии в матче Лиги наций

Россия — Бразилия Фото: globallookpress.com
Для сборной России это поражение стало вторым на групповой стадии Лиги наций. Ранее россиянки уступили Нидерландам (1-3), обыграв Германию (3-0), Бельгию (3-2) и Италию (3-0).
Российская команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков в 5 матчах.
На групповом турнире Лиги наций все 16 сборных сыграют между собой в один круг, а затем четверка сильнейших в плей-офф определит победителя турнира.
Действующим победителем Лиги наций являются американки.
Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.
Уступаем сегодня.#RusVolleyTeam #VNL2021 pic.twitter.com/VbVk05crRJ— Сборная России🏐 (@RusVolleyTeam) June 1, 2021