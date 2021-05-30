Российские волейболисты уступили Японии в розыгрыше Лиги наций

Мужская сборная России в матче 3-го тура волейбольной Лиги наций уступила команде Японии со счетом 2-3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16).

Отметим, что для россиян это первое поражение в текущем розыгрыше турнира, ранее наша команда переиграла Нидерланды (3-1) и Иран (3-0).

После двух туров у подопечных Туомаса Саммелвуо восемь очков и второе место в таблице Лиги наций.

На предварительном групповом турнире, который завершится 23 июня, все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.

Российские волейболисты выиграли два предыдущих розыгрыша Лиги наций.