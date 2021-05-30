Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельМастер-класс от Тухеля. «Челси» воспользовался странным решением Гвардиолы
  • 17:52
    • СМИ: Почеттино попросил «Пари Сен-Жермен» разорвать контракт
  • 16:52
    • Де Брейне рискует пропустить групповой этап Евро-2020
  • 18:52
    • Канада разгромила сборную Италии на ЧМ
  • 18:44
    • Белоруссия проиграла Швейцарии и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021
  • 15:44
    • Стали известны детали нового контракта Тухеля
    Все новости спорта

    Российские волейболисты уступили Японии в розыгрыше Лиги наций

    Прочие Волейбол
    Мужская сборная России в матче 3-го тура волейбольной Лиги наций уступила команде Японии со счетом 2-3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16).

    Россия — Япония
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Россия — Япония

    Отметим, что для россиян это первое поражение в текущем розыгрыше турнира, ранее наша команда переиграла Нидерланды (3-1) и Иран (3-0).

    После двух туров у подопечных Туомаса Саммелвуо восемь очков и второе место в таблице Лиги наций.

    На предварительном групповом турнире, который завершится 23 июня, все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.

    Российские волейболисты выиграли два предыдущих розыгрыша Лиги наций.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончатся путешествие американцев в Санкт-Галлен?
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Финляндия не упустит лидерство в группе?
  • Финляндия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Займет ли ЦСКА третье место в Евролиге?
  • «Олимпия Милан» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Финляндия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Музетти — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Александрова — Винус Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Синнер — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Серена Уильямс — Бегу
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Касаткина — Дои
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному