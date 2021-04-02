Команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России

Команда СЗФО показала результат 1 час 44 минуты 2,4 секунды.
Второй стала команда Тюменской области, которую представляли Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Ее отставание составило 35,4 секунды.
Третье место заняла сборная Республики Коми. Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Ермил Вокуев отстали от победителей на 1 минуту 20,7 секунды.
Чемпионат России по лыжным гонкам
Тюмень. Мужчины. Эстафета
1. СЗФО (Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин, Александр Большунов) — 1.44.02,4
2. Тюменская область — 1 (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — отставание +35,4 секунды
3. Республика Коми — 1 (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Ермил Вокуев) +1.20,7