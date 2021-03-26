ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктория Синицина и Никита КацалаповЧМ по фигурному катанию. Соловьева и Кацалапов выиграли ритм-танец
  • 18:16
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме
  • 22:31
    • Трусова выполнила 5 четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ
  • 21:57
    • СКА разгромил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Авангард» всухую обыграл «Магнитку» и вновь повел в серии
  • 12:06
    • ЦСКА предлагает Оличу контракт на один год
    Все новости спорта

    Трусова выполнила 5 четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Российская фигуристка Александра Трусова выступила в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

    Александра Трусова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александра Трусова

    Напомним, в короткой программе российская фигуристка выступила неудачно, заняв 12-е место.

    На произвольную программу Трусова, ставшая в короткой программе 12-й, заявила четверные сальхов, тулуп и флип, каскады из четверного лутца с тройными тулупом и сальховом (плюс ойлер).

    Россиянка выполнила пять четверных прыжков, но дважды упала (с четверного сальхова и лутца).

    За свой прокат она получила 152,38 очка, по итогам двух прокатов на ее счету стало 217,20 балла.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словения разобьет сборную России в сочинском матче?
  • Россия — Словения. Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • ЦСКА сможет закончить серию в Ярославле?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Уайт сделал работу над ошибками
  • Поветкин — Уайт. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Поветкин — Уайт
  • Бокс
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сербия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кастельон — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Оренбург — Велес
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному