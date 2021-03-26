Трусова выполнила 5 четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ

Александра Трусова Фото: globallookpress.com
Напомним, в короткой программе российская фигуристка выступила неудачно, заняв 12-е место.
На произвольную программу Трусова, ставшая в короткой программе 12-й, заявила четверные сальхов, тулуп и флип, каскады из четверного лутца с тройными тулупом и сальховом (плюс ойлер).
Россиянка выполнила пять четверных прыжков, но дважды упала (с четверного сальхова и лутца).
За свой прокат она получила 152,38 очка, по итогам двух прокатов на ее счету стало 217,20 балла.