Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова намерена исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме

В заявке спортсменки на официальном сайте ISU указано, что Трусова, ставшая в короткой программе 12-й, намерена прыгнуть четверные сальхов, тулуп и флип, каскады из четверного лутца с тройными тулупом и сальховом (плюс ойлер).

Лидирующая после короткой программы россиянка Анна Щербакова заявила два четверных прыжка: лутц и флип.

Ее соотечественница Елизавета Туктамышева, занимающая третью строчку, планирует исполнить два тройных акселя — один из них в каскаде с двойным тулупом.

Четверной прыжок (сальхов) заявила Рика Кихира. Кроме того, японка, идущая на промежуточной второй позиции, готовится исполнить тройной аксель.

Произвольная программа намечена на 26 марта. Начало в 21:30 (мск).