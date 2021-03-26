Мишина и Галлямов — чемпионы мира в парном катании

Россиянезавоевали золото в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

Мишина и Галлямов в сумме набрали 227,59 балла, чего хватило для того, чтобы подняться с третьего места после короткой программы на первое после произвольной.

Вторыми стали китайцы Вэйндзынь Сунь и Хань Цун с результатом 225,71 балла.

Замкнули тройку призеров еще одни россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 217,63.

Евгения Тарасов и Владимир Морозов в итоге стали четвертыми — 212,76.

Фигурное катание

Стокгольм (Швеция). Чемпионат мира

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,80

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 148,09

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 141,30

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 137,47

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 131,84

6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 129,86

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 225,71

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217,63

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 201,18

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 195,29