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    Мишина и Галлямов — чемпионы мира в парном катании

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    Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Мишина и Галлямов в сумме набрали 227,59 балла, чего хватило для того, чтобы подняться с третьего места после короткой программы на первое после произвольной.

    Вторыми стали китайцы Вэйндзынь Сунь и Хань Цун с результатом 225,71 балла.

    Замкнули тройку призеров еще одни россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 217,63.

    Евгения Тарасов и Владимир Морозов в итоге стали четвертыми — 212,76.

    Фигурное катание
    Стокгольм (Швеция). Чемпионат мира
    Пары. Произвольная программа

    1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,80
    2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 148,09
    3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 141,30
    4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 137,47
    5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 131,84
    6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 129,86

    Итог

    1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59
    2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 225,71
    3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217,63
    4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76
    5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 201,18
    6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 195,29

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