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    Дестье выиграл масс-старт в Эстерсунде, Латыпов — второй, Бе завоевал Большой хрустальный глобус

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Первым стал француз Симон Дестье. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Бе.

    Масс-старт в Эстерсунде — последняя гонка международного биатлонного сезона. По его итогам определился обладатель «Большого хрустального глобуса».

    Им стал Йоханнес Бе, опередивший в общем зачете соотечественника Стурла Легрейда, финишировавшего в масс-старте лишь восьмым.

    Для 27-летнего спортсмена это третья победа в Кубке мира в карьере, ранее он выигрывал трофей в сезонах-2018/19 и 2019/20.

    Биатлон. Кубок мира
    Мужчины. Масс-старт 15 км

    1. Симон Дестье (Франция) — 35.43,7 (2 шт. круга)
    2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 8,9 (2)
    3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 17,5 (3)
    4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 32,2 (3)
    5. Бенедикт Долль (Германия) — 36,9 (4)
    6. Тарьей Бе (Норвегия) — 38,2 (4)...
    17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,8 (3)...
    21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,7 (4)

    Кубок мира. Общий зачет (м)

    1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 1052 (+48)
    2 (2). Стурла Легрейд (Норвегия) — 1039 (+34)
    3 (3). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 930 (+29)
    4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 893 (+38)
    5 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 843 (+32)
    6 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 817 (0)
    17 (16). Александр Логинов (Россия) — 541 (0)
    18 (21). Эдуард Латыпов (Россия) — 491 (+54)
    21 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 459 (+24)
    27 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 260 (+20)
    46 (44). Карим Халили (Россия) — 111 (0)
    70 (70). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)
    76 (76). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)
    93 (93). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
    95 (95). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

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