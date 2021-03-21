Дестье выиграл масс-старт в Эстерсунде, Латыпов — второй, Бе завоевал Большой хрустальный глобус

Российский биатлонистзанял второе место в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Первым стал француз Симон Дестье. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Бе.

Масс-старт в Эстерсунде — последняя гонка международного биатлонного сезона. По его итогам определился обладатель «Большого хрустального глобуса».

Им стал Йоханнес Бе, опередивший в общем зачете соотечественника Стурла Легрейда, финишировавшего в масс-старте лишь восьмым.

Для 27-летнего спортсмена это третья победа в Кубке мира в карьере, ранее он выигрывал трофей в сезонах-2018/19 и 2019/20.

Биатлон. Кубок мира

Мужчины. Масс-старт 15 км

1. Симон Дестье (Франция) — 35.43,7 (2 шт. круга)

2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 8,9 (2)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 17,5 (3)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 32,2 (3)

5. Бенедикт Долль (Германия) — 36,9 (4)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 38,2 (4)...

17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,8 (3)...

21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,7 (4)

Кубок мира. Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 1052 (+48)

2 (2). Стурла Легрейд (Норвегия) — 1039 (+34)

3 (3). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 930 (+29)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 893 (+38)

5 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 843 (+32)

6 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 817 (0)

17 (16). Александр Логинов (Россия) — 541 (0)

18 (21). Эдуард Латыпов (Россия) — 491 (+54)

21 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 459 (+24)

27 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 260 (+20)

46 (44). Карим Халили (Россия) — 111 (0)

70 (70). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

76 (76). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

93 (93). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

95 (95). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)