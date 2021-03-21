Дестье выиграл масс-старт в Эстерсунде, Латыпов — второй, Бе завоевал Большой хрустальный глобус

Первым стал француз Симон Дестье. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Бе.
Масс-старт в Эстерсунде — последняя гонка международного биатлонного сезона. По его итогам определился обладатель «Большого хрустального глобуса».
Им стал Йоханнес Бе, опередивший в общем зачете соотечественника Стурла Легрейда, финишировавшего в масс-старте лишь восьмым.
Для 27-летнего спортсмена это третья победа в Кубке мира в карьере, ранее он выигрывал трофей в сезонах-2018/19 и 2019/20.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Масс-старт 15 км
1. Симон Дестье (Франция) — 35.43,7 (2 шт. круга)
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 8,9 (2)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 17,5 (3)
4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 32,2 (3)
5. Бенедикт Долль (Германия) — 36,9 (4)
6. Тарьей Бе (Норвегия) — 38,2 (4)...
17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,8 (3)...
21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,7 (4)
Кубок мира. Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 1052 (+48)
2 (2). Стурла Легрейд (Норвегия) — 1039 (+34)
3 (3). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 930 (+29)
4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 893 (+38)
5 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 843 (+32)
6 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 817 (0)
17 (16). Александр Логинов (Россия) — 541 (0)
18 (21). Эдуард Латыпов (Россия) — 491 (+54)
21 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 459 (+24)
27 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 260 (+20)
46 (44). Карим Халили (Россия) — 111 (0)
70 (70). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)
76 (76). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)
93 (93). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
95 (95). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)