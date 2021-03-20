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    Легрейд одержал победу в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Стурла Легрейд одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

    Стурла Легрейд
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    Стурла Легрейд

    Легрейд, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, показал время 32 минуты 40,5 секунды.

    Второе место занял норвежец Йоханнес Бе. Тройку сильнейших замкнул итальянец Лукас Хофер.

    Россияне не попали в топ-10, а лучшим стал Евгений Гараничев, финишировавший 12-м.

    Эстерсунд (Швеция). Кубок мира
    Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

    1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 32.40,5 (2 шт. круга)
    2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 22,6 (3)
    3. Лукас Хофер (Италия) — 32,4 (4)
    4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 51,1 (6)
    5. Эрик Лессер (Германия) — 56,3 (2)
    6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.02,5 (4)...
    12. Евгений Гараничев (Россия) — 1.45,5 (3)...
    15. Александр Логинов (Россия) — 2.04,2 (4)...
    18. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.18,2 (5)...
    45. Матвей Елисеев (Россия) — 4.12,4 (4)

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