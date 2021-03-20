Легрейд одержал победу в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Легрейд, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, показал время 32 минуты 40,5 секунды.
Второе место занял норвежец Йоханнес Бе. Тройку сильнейших замкнул итальянец Лукас Хофер.
Россияне не попали в топ-10, а лучшим стал Евгений Гараничев, финишировавший 12-м.
Эстерсунд (Швеция). Кубок мира
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 32.40,5 (2 шт. круга)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 22,6 (3)
3. Лукас Хофер (Италия) — 32,4 (4)
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 51,1 (6)
5. Эрик Лессер (Германия) — 56,3 (2)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.02,5 (4)...
12. Евгений Гараничев (Россия) — 1.45,5 (3)...
15. Александр Логинов (Россия) — 2.04,2 (4)...
18. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.18,2 (5)...
45. Матвей Елисеев (Россия) — 4.12,4 (4)