Экхофф победила в гонке преследования, россиянки — вне топ-30

Экхофф, выигравшая накануне спринт, допустила всего один промах и показала результат 27 минут 13,6 секунды.
Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, поднявшись с шестой позиции, третье — немка Франциска Пройсс.
Россиянки не смогли попасть в топ-30. Лучшей стала Лариса Куклина, финишировавшая 37-й.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира. Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 27.13,6 (1 шт. круг)
2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 34,6 (0)
3. Франциска Пройсс (Германия) — 40,2 (2)
4. Марте Ройселанн (Норвегия) — 41,6 (1)
5. Доротея Вирер (Италия) — 46,0 (2)
6. Маркета Давидова (Чехия) — 52,6 (1)...
37. Лариса Куклина (Россия) — 03.25,5 (3)...
43. Ульяна Кайшева (Россия) — 03.56,1 (4)...
51. Татьяна Акимова (Россия) — 04.35,9 (5)...
57. Светлана Миронова (Россия) — 05.34,9 (8)