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    Экхофф победила в гонке преследования, россиянки — вне топ-30

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    Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

    Тириль Экхофф
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    Тириль Экхофф

    Экхофф, выигравшая накануне спринт, допустила всего один промах и показала результат 27 минут 13,6 секунды.

    Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, поднявшись с шестой позиции, третье — немка Франциска Пройсс.

    Россиянки не смогли попасть в топ-30. Лучшей стала Лариса Куклина, финишировавшая 37-й.

    Нове-Место (Чехия)
    Кубок мира. Женщины. Гонка преследования. 10 км

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 27.13,6 (1 шт. круг)
    2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 34,6 (0)
    3. Франциска Пройсс (Германия) — 40,2 (2)
    4. Марте Ройселанн (Норвегия) — 41,6 (1)
    5. Доротея Вирер (Италия) — 46,0 (2)
    6. Маркета Давидова (Чехия) — 52,6 (1)...
    37. Лариса Куклина (Россия) — 03.25,5 (3)...
    43. Ульяна Кайшева (Россия) — 03.56,1 (4)...
    51. Татьяна Акимова (Россия) — 04.35,9 (5)...
    57. Светлана Миронова (Россия) — 05.34,9 (8)

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