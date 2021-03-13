Логинов: Провел гонку неидеально, травма пока дает о себе знать

Чемпион мира по биатлонупрокомментировал свой результат (17-е место) в пасьюте в рамках девятого этапа Кубка мира в Чехии.

«Сейчас провел гонку не идеально. Конечно, можно было стрелять лучше. Ветер серьезно дул сильными порывами. Поэтому не подстроишься под поправки.

На первой лежке и на последней стойки у меня очень сильно вынесло выстрел на порыве. Благо потом справился.

Но все равно обидно за эти два штрафа. На стойке поторопился», — сказал Логинов в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 10-е место.