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    Логинов: Провел гонку неидеально, травма пока дает о себе знать

    Прочие Биатлон
    Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал свой результат (17-е место) в пасьюте в рамках девятого этапа Кубка мира в Чехии.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    «Сейчас провел гонку не идеально. Конечно, можно было стрелять лучше. Ветер серьезно дул сильными порывами. Поэтому не подстроишься под поправки.

    На первой лежке и на последней стойки у меня очень сильно вынесло выстрел на порыве. Благо потом справился.

    Но все равно обидно за эти два штрафа. На стойке поторопился», — сказал Логинов в эфире «Матч-ТВ».

    Напомним, что победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 10-е место.

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