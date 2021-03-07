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    Большунов недоволен решением судей по итогам марафона на ЧМ

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    Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не удовлетворен решением судей по итогам инцидента на финише гонки на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

    Йоханнес Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен
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    Йоханнес Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен

    Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо. Большунов, шедший первым, на финишной прямой сломал палку в борьбе с Клебо и пропустил вперед его и другого норвежца Эмиля Иверсена, став в итоге третьим.

    Эпизод был рассмотрен судьями, в результате Клебо был дисквалифицирован, победу присудили Иверсену, а серебро получил Большунов.

    «Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я, но точно не Иверсен. Меня это решение не удовлетворило, для меня оно бессмысленно.

    Я решил использовать крайнюю лыжню, чтобы набрать максимальную скорость до финишной прямой.

    После того, как началась финишная прямая, был контакт с Клебо, после чего я сломал палку. Именно после контакта я ее и сломал», — цитирует Большунова «Р-Спорт».

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