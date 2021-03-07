Большунов недоволен решением судей по итогам марафона на ЧМ

Йоханнес Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен Фото: globallookpress.com
Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо. Большунов, шедший первым, на финишной прямой сломал палку в борьбе с Клебо и пропустил вперед его и другого норвежца Эмиля Иверсена, став в итоге третьим.
Эпизод был рассмотрен судьями, в результате Клебо был дисквалифицирован, победу присудили Иверсену, а серебро получил Большунов.
«Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я, но точно не Иверсен. Меня это решение не удовлетворило, для меня оно бессмысленно.
Я решил использовать крайнюю лыжню, чтобы набрать максимальную скорость до финишной прямой.
После того, как началась финишная прямая, был контакт с Клебо, после чего я сломал палку. Именно после контакта я ее и сломал», — цитирует Большунова «Р-Спорт».