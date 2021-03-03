ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ВасилевскийНХЛ. «Питтсбург» разгромил «Филадельфию», «Даллас» проиграл «Тампе»
  • 18:26
    • Биатлонист Иродов — трехкратный чемпион мира среди юношей
  • 18:20
    • Большунов стал четвертым в индивидуальной гонке на ЧМ, норвежцы заняли весь пьедестал
  • 17:47
    • Отложенный матч «Ювентуса» и «Наполи» состоится 17 марта
  • 17:17
    • Медведев проиграл в Лайовичу в Роттердаме
  • 16:48
    • «Ювентус» оформил полный трансфер Маккенни
    Все новости спорта

    Сборная Италии снялась с ЧМ по лыжным видам спорта

    Прочие ЛыжиКоронавирус в спорте
    Сборная Италии в полном составе снялась с чемпионата мира по лыжным видам спорта, который в настоящее время проходит в Оберстдорфе (Германия).

    Сборная Италии снялась с ЧМ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Италии снялась с ЧМ

    В официальном пресс-релизе национальной федерации сообщается, что тесты на коронавирус у итальянских прыгунов с трамплина дали положительные результаты.

    Несмотря на то, что прыгуны быстро покинули Оберстдорф, итальянские лыжники всё равно успели заразиться.

    «У итальянской делегации было два положительных случая в прошлую субботу и два положительных случая вчера, во вторник.

    В связи с этим никаких дополнительных антикоронавирусных мер на чемпионате мира вводиться не будет.

    Также эта ситуация никак не повлияет на расписание соревнований», — приводит слова представителя Международной лыжной федерации (FIS) «Р-Спорт».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли оборона «Севильи» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ПСЖ продлит черную полосу «Бордо»
  • «Бордо» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • ЦСКА обыграет «Спартак» крупно в первой плей-офф встрече?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аталанта — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному