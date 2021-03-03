Сборная Италии снялась с ЧМ по лыжным видам спорта

Сборная Италии в полном составе снялась с чемпионата мира по лыжным видам спорта, который в настоящее время проходит в Оберстдорфе (Германия).

В официальном пресс-релизе национальной федерации сообщается, что тесты на коронавирус у итальянских прыгунов с трамплина дали положительные результаты.

Несмотря на то, что прыгуны быстро покинули Оберстдорф, итальянские лыжники всё равно успели заразиться.

«У итальянской делегации было два положительных случая в прошлую субботу и два положительных случая вчера, во вторник.

В связи с этим никаких дополнительных антикоронавирусных мер на чемпионате мира вводиться не будет.

Также эта ситуация никак не повлияет на расписание соревнований», — приводит слова представителя Международной лыжной федерации (FIS) «Р-Спорт».