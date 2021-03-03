Сборная Италии снялась с ЧМ по лыжным видам спорта

Сборная Италии снялась с ЧМ Фото: globallookpress.com
В официальном пресс-релизе национальной федерации сообщается, что тесты на коронавирус у итальянских прыгунов с трамплина дали положительные результаты.
Несмотря на то, что прыгуны быстро покинули Оберстдорф, итальянские лыжники всё равно успели заразиться.
«У итальянской делегации было два положительных случая в прошлую субботу и два положительных случая вчера, во вторник.
В связи с этим никаких дополнительных антикоронавирусных мер на чемпионате мира вводиться не будет.
Также эта ситуация никак не повлияет на расписание соревнований», — приводит слова представителя Международной лыжной федерации (FIS) «Р-Спорт».