Большунов стал четвертым в индивидуальной гонке на ЧМ, норвежцы заняли весь пьедестал

Все медали завоевали норвежцы. Ханс Холунд показал лучший результат, пройдя дистанцию за 33 минуты и 48,7 секунд.
Второе место у Симена Крюгера, который уступил соотечественнику 20,2 секунды. Бронза досталась Харальду Амундсену (+35,6).
Российские лыжники Александр Большунов и Артем Мальцев заняли соответственно четвертое и пятое места. Большунов проиграл Холунду 43,7 секунды, а Мальцев — 50,7.
В четверг, 4 марта, в Оберстдорфе пройдет женская эстафета, а в пятницу 5 марта — мужская.
Лыжные гонки. Чемпионат мира
Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 33.48,7
2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 20,2
3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 35,6
4. Александр Большунов (Россия) — 43,7
5. Артем Мальцев (Россия) — 50,7
6. Шур Рете (Норвегия) — 55,3
11. Иван Якимушкин (Россия) — 1.7,5
12. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.12,1