Большунов стал четвертым в индивидуальной гонке на ЧМ, норвежцы заняли весь пьедестал

Россиянинпоказал четвертый результат в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Все медали завоевали норвежцы. Ханс Холунд показал лучший результат, пройдя дистанцию за 33 минуты и 48,7 секунд.

Второе место у Симена Крюгера, который уступил соотечественнику 20,2 секунды. Бронза досталась Харальду Амундсену (+35,6).

Российские лыжники Александр Большунов и Артем Мальцев заняли соответственно четвертое и пятое места. Большунов проиграл Холунду 43,7 секунды, а Мальцев — 50,7.

В четверг, 4 марта, в Оберстдорфе пройдет женская эстафета, а в пятницу 5 марта — мужская.

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 33.48,7

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 20,2

3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 35,6

4. Александр Большунов (Россия) — 43,7

5. Артем Мальцев (Россия) — 50,7

6. Шур Рете (Норвегия) — 55,3

11. Иван Якимушкин (Россия) — 1.7,5

12. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.12,1