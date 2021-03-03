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    Большунов стал четвертым в индивидуальной гонке на ЧМ, норвежцы заняли весь пьедестал

    Прочие Лыжи
    Россиянин Александр Большунов показал четвертый результат в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Все медали завоевали норвежцы. Ханс Холунд показал лучший результат, пройдя дистанцию за 33 минуты и 48,7 секунд.

    Второе место у Симена Крюгера, который уступил соотечественнику 20,2 секунды. Бронза досталась Харальду Амундсену (+35,6).

    Российские лыжники Александр Большунов и Артем Мальцев заняли соответственно четвертое и пятое места. Большунов проиграл Холунду 43,7 секунды, а Мальцев — 50,7.

    В четверг, 4 марта, в Оберстдорфе пройдет женская эстафета, а в пятницу 5 марта — мужская.

    Лыжные гонки. Чемпионат мира
    Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)

    1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 33.48,7
    2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 20,2
    3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 35,6
    4. Александр Большунов (Россия) — 43,7
    5. Артем Мальцев (Россия) — 50,7
    6. Шур Рете (Норвегия) — 55,3
    11. Иван Якимушкин (Россия) — 1.7,5
    12. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.12,1

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