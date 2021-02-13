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    Аликин: Пусть тренер разбирается, как теперь вынимать Миронову из психологической ямы

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    Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал результаты женской спринтерской гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.

    Светлана Миронова
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    Светлана Миронова

    Победу одержала норвежка Тирил Экхофф. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая с одним промахом заняла 19-е место. Ульяна Кайшева (2 промаха) финишировала на 36-й строчке, Евгения Павлова (2) — на 51-й, Светлана Миронова (6) — на 64-й.

    «Ничего хорошего я не увидел: ни хода, ни стрельбы. Одна Казакевич справилась, но ей повезло с ветром, она пришла и спокойно отстреляла.

    Некоторые спортсменки долго пережидали ветер на рубеже, у Ирины условия были лучше.

    Надо шевелить ногами, это же спринт. Думаю, неправильно было выбрано место для подготовки, да и летом надо было готовиться не так. Очень большой проигрыш ногами, даже у Мироновой.

    Пусть Шашилов разбирается, как теперь вынимать Миронову из этой психологической ямы. Конечно, поддержать надо, должен состояться личной разговор со спортсменом», — сказал Аликин Sport24.

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