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    Богалий: Надо собраться, проявить характер и делать дело

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    Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала результат российской сборной в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2021 (9-е место).

    Анна Богалий
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    Анна Богалий

    «Это биатлон, это горы, это эмоции, это чемпионат мира, если коротко. Это все вместе взятое. И нет какого-то универсального рецепта победы.

    Мы с вами находимся по ту сторону экрана и только по косвенным признакам можем судить, что происходит у спортсменов.

    Это мандраж или психологическая неготовность к старту, или физиологическая яма по акклиматизации.

    Тут причин может быть много, но тот факт, что каждый берет дополнительные патроны, каждый совершает индивидуальные ошибки — это звоночек, что нужно быть внимательнее и серьезнее в следующих гонках.

    С самого начала сегодня пошло что-то не так. Надо проанализировать, надо смотреть на дистанции.

    Я думаю, стоит посмотреть на пульсовые режимы спортсменов, то есть как они работали, чтобы понять всю картину в целом. Экспресс-анализ тут не получится.

    Безусловно, надо собраться, надо проявить характер, закусить губу и идти делать дело. Сейчас чемпионат мира, и некогда пускать сопли и слюни. Надо выходить и делать свою работу», — отметила Богалий «Спорт-Экспрессу».

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