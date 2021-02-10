Богалий: Надо собраться, проявить характер и делать дело

Двукратная олимпийская чемпионкапрокомментировала результат российской сборной в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2021 (9-е место).

«Это биатлон, это горы, это эмоции, это чемпионат мира, если коротко. Это все вместе взятое. И нет какого-то универсального рецепта победы.

Мы с вами находимся по ту сторону экрана и только по косвенным признакам можем судить, что происходит у спортсменов.

Это мандраж или психологическая неготовность к старту, или физиологическая яма по акклиматизации.

Тут причин может быть много, но тот факт, что каждый берет дополнительные патроны, каждый совершает индивидуальные ошибки — это звоночек, что нужно быть внимательнее и серьезнее в следующих гонках.

С самого начала сегодня пошло что-то не так. Надо проанализировать, надо смотреть на дистанции.

Я думаю, стоит посмотреть на пульсовые режимы спортсменов, то есть как они работали, чтобы понять всю картину в целом. Экспресс-анализ тут не получится.

Безусловно, надо собраться, надо проявить характер, закусить губу и идти делать дело. Сейчас чемпионат мира, и некогда пускать сопли и слюни. Надо выходить и делать свою работу», — отметила Богалий «Спорт-Экспрессу».