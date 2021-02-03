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    Определен состав сборной России по биатлону на ЧМ-2021

    Прочие Биатлон
    Определен окончательный состав сборной России по биатлону на чемпионат мира 2021 года в словенской Поклюке, сообщает ТАСС.

    Татьяна Акимова
    Татьяна Акимова

    В состав мужской команды вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

    Женскую команду сформировали: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

    Главный тренер Валерий Польховский уточнил, что состав останется неизменным, если к указанным спортсменам не будет вопросов со стороны WADA.

    «Подали состав основной, резервной команды и списки тренеров. Всю необходимую информацию мы IBU предоставили, ждем», — пояснил Польховский.

    Мировое первенство пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля

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