Определен состав сборной России по биатлону на ЧМ-2021

Татьяна Акимова
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В состав мужской команды вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
Женскую команду сформировали: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
Главный тренер Валерий Польховский уточнил, что состав останется неизменным, если к указанным спортсменам не будет вопросов со стороны WADA.
«Подали состав основной, резервной команды и списки тренеров. Всю необходимую информацию мы IBU предоставили, ждем», — пояснил Польховский.
Мировое первенство пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля