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    Прима — победитель гонки преследования на ЧЕ

    Прочие Биатлон
    Украинский биатлонист Артем Прима стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы в Польше.

    Артем Прима
    Артем Прима

    Несмотря на три штрафных круга и шестой стартовый номер, Прима первым пересек финишную черту.

    Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье — норвежец Ховард Богетвейт.

    Россияне не попали в десятку сильнейших, а лучшим стал Семен Сучилов, расположившийся на 14-й позиции.

    Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
    Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

    1. Артем Прима (Украина) — 32.11,3 (3)
    2. Михал Крчмарж (Чехия) — +6,6 (1).
    3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +12,5 (3)…
    14. Семен Сучилов (Россия) — +58,9 (4)…
    16.Карим Халили (Россия) — +1.05,1 (3)…
    18. Никита Поршнев (Россия) — +1.11,9 (1).

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