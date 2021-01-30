Прима — победитель гонки преследования на ЧЕ

Украинский биатлонистстал победителем гонки преследования на чемпионате Европы в Польше.

Несмотря на три штрафных круга и шестой стартовый номер, Прима первым пересек финишную черту.

Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье — норвежец Ховард Богетвейт.

Россияне не попали в десятку сильнейших, а лучшим стал Семен Сучилов, расположившийся на 14-й позиции.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

1. Артем Прима (Украина) — 32.11,3 (3)

2. Михал Крчмарж (Чехия) — +6,6 (1).

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +12,5 (3)…

14. Семен Сучилов (Россия) — +58,9 (4)…

16.Карим Халили (Россия) — +1.05,1 (3)…

18. Никита Поршнев (Россия) — +1.11,9 (1).