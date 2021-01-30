Прима — победитель гонки преследования на ЧЕ

Артем Прима
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Несмотря на три штрафных круга и шестой стартовый номер, Прима первым пересек финишную черту.
Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье — норвежец Ховард Богетвейт.
Россияне не попали в десятку сильнейших, а лучшим стал Семен Сучилов, расположившийся на 14-й позиции.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.
1. Артем Прима (Украина) — 32.11,3 (3)
2. Михал Крчмарж (Чехия) — +6,6 (1).
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +12,5 (3)…
14. Семен Сучилов (Россия) — +58,9 (4)…
16.Карим Халили (Россия) — +1.05,1 (3)…
18. Никита Поршнев (Россия) — +1.11,9 (1).