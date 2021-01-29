Биатлонистка Шевченко завоевала бронзу ЧЕ в спринте, золото у Бендики

Латвийская биатлонисткавыиграла спринт на чемпионате Европы в Польше.

29-летняя спортсменка показала результат 22 минуты 0,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Второе место заняла норвежка Каролин Экдаль — ее отставание составило 5,7 секунды (без промахов).

Третьей стала россиянка Анастасия Шевченко, которая без кругов штрафа уступила Бендике почти десять секунд.

Вслед за Шевченко финишировали Лариса Куклина и Валерия Васнецова, проиграв латвийке 11 и 12 секунд соответственно.

Это вторая бронзовая медаль для сборной России на чемпионате Европы. Первую добыла Лариса Куклина в индивидуальной гонке в среду, 27 января.

Чемпионат Европы по биатлону. Душники-Здруй, Польша

Женщины.Спринт

1. Байба Бендика (Латвия) — 22.00,7 (0+1)

2. Каролине Эрдал (Норвегия) — 5,7 (0+0)

3. Анастасия Шевченко (Россия) — 9,7 (0+0)

4. Лариса Куклина (Россия) — 11,9 (1+0)

5. Валерия Васнецова (Россия) — 12,3 (0+1)

6. Эмили Калкенберг (Норвегия) — 16,2 (0+0)

7. Осне Скреде (Норвегия) — 21,1 (0+0)

8. Ингела Андерссон (Швеция) — 21,6 (1+0)

9. Ирина Кручинкина (Беларусь) — 26,7 (0+1)

10. Вита Семеренко (Украина) — 27,1 (0+1)...

13. Ивона Фиалкова (Словакия) — 35,7 (0+1)..

15. Магдалена Гвиздонь (Польша) — 42,3 (0+0)...

17. Франциска Хильдебранд (Германия) — 43,6 (1+0)...

21. Наталья Гербулова (Россия) — 48,6 (0+1)

22. Анастасия Меркушина (Украина) — 49,0 (0+1)

23. Анна Магнуссон (Швеция) — 54,6 (0+1)...

29. Екатерина Бех (Украина) — 1.06,0 (1+0)

30. Анастасия Гореева (Россия) — 1.06,9 (2+1)...

39. Полина Шевнина (Россия) — 1.21,1 (0+2)...