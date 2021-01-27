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    Российские биатлонисты будут выступать на ЧМ под флагом СБР

    Прочие Биатлон
    Международный биатлонный союз (IBU) на своем официальном сайте перечислил все ограничения для сборной России на ближайшие два года.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Ранее стало известно, что российским спортсменам будет запрещено выступать под своим флагом и гимном на крупных турнирах в течение двух лет по решению WADA.

    Таким образом, на ближайших чемпионатах мира российские биатлонисты будут выступать под модифицированным монотонным флагом СБР.

    На форме российских спортсменов и персонала сборной не должно быть флага или российской символики, но могут присутствовать цвета российского флага. Нельзя будет использовать название «Союз биатлонистов России», только сокращение «СБР».

    Российский гимн не будет использоваться во время церемоний IBU. В случае побед спортсменов из СБР будет играть гимн IBU.

    Действие запретов распространяется на временной промежуток с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года.

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