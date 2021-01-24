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    Норвегия победила в эстафете в Лахти, Большунов дисквалифицирован

    Прочие Лыжи
    Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

    Финиш Большунова и Мяки
    Финиш Большунова и Мяки

    Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шур Рете и Симен Крюгер показали результат 1 час 7 минут 56,8 секунды.

    Основная сборная России претендовала на второе место, но ее подвел Александр Большунов, который на финишных метрах, проигрывая финну Йони Мяки, замахнулся на него палкой, а после финиша и вовсе сбил его с ног.

    Рассмотрев эпизод, члены жюри приняли решение дисквалифицировать Большунова, на третье место поднялась вторая команда России, которую представляли Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

    Кубок мира
    Лахти (Финляндия). Мужчины
    Эстафета, 4 х 7,5 км

    1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шур Рете, Симен Крюгер) — 1:07.56,8
    2. Финляндия (Пертту Хюваринен, Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Йони Мяки) — отставание 40,9
    3. Россия (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) — 1.07,2

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