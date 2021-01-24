Норвегия победила в эстафете в Лахти, Большунов дисквалифицирован

Сборнаяодержала победу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шур Рете и Симен Крюгер показали результат 1 час 7 минут 56,8 секунды.

Основная сборная России претендовала на второе место, но ее подвел Александр Большунов, который на финишных метрах, проигрывая финну Йони Мяки, замахнулся на него палкой, а после финиша и вовсе сбил его с ног.

Рассмотрев эпизод, члены жюри приняли решение дисквалифицировать Большунова, на третье место поднялась вторая команда России, которую представляли Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

Кубок мира

Лахти (Финляндия). Мужчины

Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шур Рете, Симен Крюгер) — 1:07.56,8

2. Финляндия (Пертту Хюваринен, Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Йони Мяки) — отставание 40,9

3. Россия (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) — 1.07,2