Тарьей Бе — победитель масс-старта в Оберхофе

В немецком Оберхофе завершился мужской масс-старт, проходивший в рамках шестого этапа Кубка мира.

Победу в нем одержал норвежец Тарьей Бе, преодолевший дистанцию за 35 минут 53,3 секунды, пробежав один штрафной круг.

Второе место занял австриец Феликс Ляйтнер, третье — швейцарец Беньямин Вегер, не допустившие ни одного промаха.

Лучшим из российских биатлонистов стал Матвей Елисеев. Допустив один промах, он финишировал на шестом месте. Эдуард Латыпов стал 29-м. Антон Шипулин не вышел на старт из-за плохого самочувствия.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия.

Мужчины. Масс-старт.

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 37.41,9 (1 шт. круг)

2. Феликс Ляйтнер (Австрия) — отставание 3,6 (0)

3. Беньямин Вегер (Швейцария) — 7,8 (0)

4. Лукас Хофер (Италия) — 12,5 (2)

5. Симон Эдер (Австрия) — 12,7 (0)

6. Матвей Елисеев (Россия) — 20,1 (1)

7. Йоханнес Бе (Норвегия) — 27,4 (4)

29. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.55,3 (7)