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    Тарьей Бе — победитель масс-старта в Оберхофе

    Прочие Биатлон
    В немецком Оберхофе завершился мужской масс-старт, проходивший в рамках шестого этапа Кубка мира.

    Тарьей Бе
    Тарьей Бе

    Победу в нем одержал норвежец Тарьей Бе, преодолевший дистанцию за 35 минут 53,3 секунды, пробежав один штрафной круг.

    Второе место занял австриец Феликс Ляйтнер, третье — швейцарец Беньямин Вегер, не допустившие ни одного промаха.

    Лучшим из российских биатлонистов стал Матвей Елисеев. Допустив один промах, он финишировал на шестом месте. Эдуард Латыпов стал 29-м. Антон Шипулин не вышел на старт из-за плохого самочувствия.

    Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия.
    Мужчины. Масс-старт.

    1. Тарьей Бе (Норвегия) — 37.41,9 (1 шт. круг)
    2. Феликс Ляйтнер (Австрия) — отставание 3,6 (0)
    3. Беньямин Вегер (Швейцария) — 7,8 (0)
    4. Лукас Хофер (Италия) — 12,5 (2)
    5. Симон Эдер (Австрия) — 12,7 (0)
    6. Матвей Елисеев (Россия) — 20,1 (1)
    7. Йоханнес Бе (Норвегия) — 27,4 (4)
    29. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.55,3 (7)

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