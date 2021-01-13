Йоханнес Бе выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев — 10-й

Норвежский биатлонистстал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

27-летний спортсмен показал результат 24 минуты 43,6 секунды, не допустив промах на огневых рубежах. Бе сохранил лидерство в общем зачете.

В тройку призеров также попали норвежец Штурла Легрейд и немец Арнд Пайффер.

Лучший среди россиян Матвей Елисеев на десятом месте. 15-м стал Эдуард Латыпов, 21-м — Александр Логинов.

Биатлон. Кубок мира. 6-й эта

Мужчины. Спринт 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.43,6 (0 шт. кругов)

2. Штурла Легрейд (Норвегия) — отставание 12,4 (0)

3. Арнд Пайффер (Германия) — 27,9 (0)

4. Эрик Лессер (Германия) — 30,6 (0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 38,3 (1)

6. Лукас Хофер (Италия) — 40,7 (2)

10. Матвей Елисеев (Россия) — 47,5 (0)

15. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.05,8 (1)

21. Александр Логинов (Россия) — 1.19,9 (1)

30. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.50,5 (1)

44. Евгений Гараничев (Россия) — 2.09,8 (1)

92. Игорь Малиновский (Россия) — 4.20,1 (2)