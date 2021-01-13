Йоханнес Бе выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев — 10-й

27-летний спортсмен показал результат 24 минуты 43,6 секунды, не допустив промах на огневых рубежах. Бе сохранил лидерство в общем зачете.
В тройку призеров также попали норвежец Штурла Легрейд и немец Арнд Пайффер.
Лучший среди россиян Матвей Елисеев на десятом месте. 15-м стал Эдуард Латыпов, 21-м — Александр Логинов.
Биатлон. Кубок мира. 6-й эта
Мужчины. Спринт 10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.43,6 (0 шт. кругов)
2. Штурла Легрейд (Норвегия) — отставание 12,4 (0)
3. Арнд Пайффер (Германия) — 27,9 (0)
4. Эрик Лессер (Германия) — 30,6 (0)
5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 38,3 (1)
6. Лукас Хофер (Италия) — 40,7 (2)
10. Матвей Елисеев (Россия) — 47,5 (0)
15. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.05,8 (1)
21. Александр Логинов (Россия) — 1.19,9 (1)
30. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.50,5 (1)
44. Евгений Гараничев (Россия) — 2.09,8 (1)
92. Игорь Малиновский (Россия) — 4.20,1 (2)