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    Йоханнес Бе выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев — 10-й

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе

    27-летний спортсмен показал результат 24 минуты 43,6 секунды, не допустив промах на огневых рубежах. Бе сохранил лидерство в общем зачете.

    В тройку призеров также попали норвежец Штурла Легрейд и немец Арнд Пайффер.

    Лучший среди россиян Матвей Елисеев на десятом месте. 15-м стал Эдуард Латыпов, 21-м — Александр Логинов.

    Биатлон. Кубок мира. 6-й эта
    Мужчины. Спринт 10 км

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.43,6 (0 шт. кругов)
    2. Штурла Легрейд (Норвегия) — отставание 12,4 (0)
    3. Арнд Пайффер (Германия) — 27,9 (0)
    4. Эрик Лессер (Германия) — 30,6 (0)
    5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 38,3 (1)
    6. Лукас Хофер (Италия) — 40,7 (2)
    10. Матвей Елисеев (Россия) — 47,5 (0)
    15. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.05,8 (1)
    21. Александр Логинов (Россия) — 1.19,9 (1)
    30. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.50,5 (1)
    44. Евгений Гараничев (Россия) — 2.09,8 (1)
    92. Игорь Малиновский (Россия) — 4.20,1 (2)

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