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    Миронова заняла четвертое место в гонке преследования в Оберхофе

    Прочие Биатлон
    В Оберхофе на пятом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская гонка преследования.

    Тириль Экхофф
    Тириль Экхофф

    Победу в ней одержала норвежка Тириль Экхофф, которая накануне выиграла и спринт.

    Вслед за ней финишировала ее соотечественница Марте Олсбю Рейселанн, уступившая победительнице всего 0,5 секунды.

    Замкнула тройку сильнейших австрийка Лиза-Тереза Хаузер, для которой эта бронза стала второй подряд.

    Россиянка Светлана Миронова поднялась с 16-й позиции на четвертую, допустив два промаха на четырех рубежах.

    Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
    Женщины. Гонка преследования, 10 км.

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 32.20,9 (2 промаха).
    2. Марте Олсбю Рейселанн (Норвегия) — отставание 0,5 (0).
    3. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) — +43,0 (1)…
    4. Светлана Миронова (Россия) — +1.11,2 (2)…
    19. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.39,9 (2)
    25. Лариса Куклина (Россия) — +3.21,3 (4)…
    31. Евгения Павлова (Россия) — +3.32,8 (6)…
    37. Ирина Казакевич (Россия) — +4.04,6 (3).

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