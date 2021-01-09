Миронова заняла четвертое место в гонке преследования в Оберхофе

В Оберхофе на пятом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская гонка преследования.

Победу в ней одержала норвежка Тириль Экхофф, которая накануне выиграла и спринт.

Вслед за ней финишировала ее соотечественница Марте Олсбю Рейселанн, уступившая победительнице всего 0,5 секунды.

Замкнула тройку сильнейших австрийка Лиза-Тереза Хаузер, для которой эта бронза стала второй подряд.

Россиянка Светлана Миронова поднялась с 16-й позиции на четвертую, допустив два промаха на четырех рубежах.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Гонка преследования, 10 км.

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 32.20,9 (2 промаха).

2. Марте Олсбю Рейселанн (Норвегия) — отставание 0,5 (0).

3. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) — +43,0 (1)…

4. Светлана Миронова (Россия) — +1.11,2 (2)…

19. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.39,9 (2)

25. Лариса Куклина (Россия) — +3.21,3 (4)…

31. Евгения Павлова (Россия) — +3.32,8 (6)…

37. Ирина Казакевич (Россия) — +4.04,6 (3).