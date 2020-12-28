Елисеев и Павлова выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»

Представители Россиивыиграли масс-старт на традиционной «Рождественской гонке» в немецком Рупольдинге.

Суммарно российские биатлонисты зашли на три круга штрафа, чего хватило для уверенной победы.

Вторыми стали немцы Франциска Пройсс и Симон Шемпп, проигравшие нашей паре 18 секунд. Третьи — австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард, которые уступили россиянам 50 секунд.

Напомним, по итогам масс-старта будет сформирован список для гонки преследования, в которой и будет разыгран главный приз.

Отставания в масс-старте традиционно делятся на два. Если команды проиграли больше полутора минут, то будут проигрывать 45 секунд.

Биатлон. Рождественская гонка

1-й этап. Масс-старт

1. Евгения Павлова — Матвей Елисеев (Россия) — 33:15,3 (3 промаха)

2. Франциска Пройс — Симон Шемп (Германия) — +18,2 (4)

3. Лиза Тереза Хаузер — Юлиан Эберхард (Австрия) — +50,2 (8)

4. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — +1:09,1 (9)

5. Вита Семеренко — Дмитрий Пидручный (Украина) — +1:17,1 (6)

6. Дениз Херманн — Бенедикт Долль (Германия) — +1:19,7(9)

7. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +1:45,6 (8)

8. Динара Алимбекова — Антон Смольский (Беларусь) — +1:50,1 (7)

9. Элизабет Хогберг — Турстейн Стенерсен (Швеция) — +2:26,0 (9)

10. Лена Хекки — Себастьян Штальдер (Швейцария) — +3:38,9 (10) 0