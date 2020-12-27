Плющенко обратился к Трусовой со словами поддержки

Евгений Плющенко
globallookpress.com
«Хочу сказать огромное спасибо своей спортсменке Александре Трусовой за два чистых эмоциональных проката! Несмотря на травму, Саша не снялась с соревнований, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний̆ день.
Я точно знаю, что с твоим характером и желанием учиться, ты добьешься самых высоких вершин! Как правильно сказала великая Татьяна Тарасова: "Ты никому вчера не проиграла!" Мы никому не проиграли!».
Спортивная жизнь — это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается. Еще хочу сказать спасибо Татьяне Анатольевне за высокую оценку работы нашей команды«, — написал Плющенко на своей странице в Instagram. 0