Плющенко обратился к Трусовой со словами поддержки

Тренер по фигурному катаниюобратился кпосле ее выступления на чемпионате России, где она заняла третье место.

«Хочу сказать огромное спасибо своей спортсменке Александре Трусовой за два чистых эмоциональных проката! Несмотря на травму, Саша не снялась с соревнований, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний̆ день.

Я точно знаю, что с твоим характером и желанием учиться, ты добьешься самых высоких вершин! Как правильно сказала великая Татьяна Тарасова: "Ты никому вчера не проиграла!" Мы никому не проиграли!».

Спортивная жизнь — это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается. Еще хочу сказать спасибо Татьяне Анатольевне за высокую оценку работы нашей команды«, — написал Плющенко на своей странице в Instagram. 0