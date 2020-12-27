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    Плющенко обратился к Трусовой со словами поддержки

    Прочие Фигурное катание
    Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к Александре Трусовой после ее выступления на чемпионате России, где она заняла третье место.

    Евгений Плющенко
    Евгений Плющенко

    «Хочу сказать огромное спасибо своей спортсменке Александре Трусовой за два чистых эмоциональных проката! Несмотря на травму, Саша не снялась с соревнований, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний̆ день.

    Я точно знаю, что с твоим характером и желанием учиться, ты добьешься самых высоких вершин! Как правильно сказала великая Татьяна Тарасова: "Ты никому вчера не проиграла!" Мы никому не проиграли!».

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    • Спортивная жизнь — это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается. Еще хочу сказать спасибо Татьяне Анатольевне за высокую оценку работы нашей команды«, — написал Плющенко на своей странице в Instagram. 0

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