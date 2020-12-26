Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России среди спортивных пар

Чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
По сумме короткой и произвольной программ они набрали 228.23 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (223,99). Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).
Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России в третий раз подряд.
Чемпионат России. Пары
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 147,58
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 147,51
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 144,38
4. Анастасия Мишина/Александ Галлямов — 138,70
5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 132,52
6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 129,33
Итог
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 224,99
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 207,03
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 196,04
5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03
6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04 0