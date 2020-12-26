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    Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России среди спортивных пар

    Прочие Фигурное катание
    На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске завершились выступления спортивных пар.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов

    Чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    По сумме короткой и произвольной программ они набрали 228.23 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (223,99). Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).

    Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России в третий раз подряд.

    Чемпионат России. Пары

    Произвольная программа

    1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 147,58

    2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 147,51

    3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 144,38

    4. Анастасия Мишина/Александ Галлямов — 138,70

    5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 132,52

    6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 129,33

    Итог

    1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23

    2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 224,99

    3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 207,03

    4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 196,04

    5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03

    6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04 0

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