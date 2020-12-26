Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России среди спортивных пар

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске завершились выступления спортивных пар.

Чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 228.23 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (223,99). Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).

Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России в третий раз подряд.

Чемпионат России. Пары

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 147,58

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 147,51

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 144,38

4. Анастасия Мишина/Александ Галлямов — 138,70

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 132,52

6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 129,33

Итог

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 224,99

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 207,03

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 196,04

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04 0