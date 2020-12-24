Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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Вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 77,48, на третьем месте расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — 77,01.
Чемпионат России, Челябинск. Пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 80,65 балла
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,48
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 77,01
4. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 74,51
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 73,25
6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 68,69
7. Алина Пепелева/Роман Плишков — 65,45
8. Карина Акопова/Никита Рахманин — 65,44
9. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 63,69
10. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 63,56
11. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 60,96. 0