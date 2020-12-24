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    Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

    Прочие Фигурное катание
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в соревновании спортивных пар по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Они набрали 80,65 балла.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов

    Вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 77,48, на третьем месте расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — 77,01.

    Чемпионат России, Челябинск. Пары. Короткая программа

    1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 80,65 балла
    2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,48
    3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 77,01
    4. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 74,51
    5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 73,25
    6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 68,69
    7. Алина Пепелева/Роман Плишков — 65,45
    8. Карина Акопова/Никита Рахманин — 65,44
    9. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 63,69
    10. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 63,56
    11. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 60,96. 0

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