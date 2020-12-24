Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

лидируют в соревновании спортивных пар по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Они набрали 80,65 балла.

Вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 77,48, на третьем месте расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — 77,01.

Чемпионат России, Челябинск. Пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 80,65 балла

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,48

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 77,01

4. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 74,51

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 73,25

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 68,69

7. Алина Пепелева/Роман Плишков — 65,45

8. Карина Акопова/Никита Рахманин — 65,44

9. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 63,69

10. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 63,56

11. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 60,96. 0