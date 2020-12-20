Пайффер стал победителем масс-старта в Хохфильцене

Арнд Пайффер
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Победу одержал немец Арнд Пайффер, опередивший Мартина Понсилуому, который зашел один на круг штрафа. Третьим стал Тарьей Бе.
Лучшим среди россиян стал Александр Логинов. Он финишировал десятым с двумя кругами штрафа.
Кубок мира. Мужчины. Масс-старт 15 км
1. Арнд Пайффер (Германия) — 35.53,3 (0 шт. кругов)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 1,3 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — 9,3 (1)
4. Бенедикт Долль (Германия) — 11,7 (1)
5. Эмильян Жаклен (Франция) — 22,4 (2)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 25,0 (1)
...10. Александр Логинов (Россия) — 32,8 (2)
...20. Матвей Елисеев (Россия) — 1.36,8 (3)
...21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,9 (1)
...23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.49,6 (3) 0