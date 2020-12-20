ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКлопп и «Ливерпуль» на пути к чемпионству
  • 15:17
    • «Лион» может продать Депая за 5 миллионов
  • 14:29
    • Стал известен состав сборной России на матч против Финляндии
  • 12:54
    • «Рома» получила специальный комплект формы в PES 2021
  • 09:05
    • Альварес победил Смита и завоевал титулы WBC и WBA
  • 22:27
    • «Бавария» вырвала победу у «Байера» и возглавила таблицу Бундеслиги
    Все новости спорта

    Пайффер стал победителем масс-старта в Хохфильцене

    Прочие Биатлон
    В рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоялась мужская гонка с массовым стартом.

    Арнд Пайффер
    Арнд Пайффер

    Победу одержал немец Арнд Пайффер, опередивший Мартина Понсилуому, который зашел один на круг штрафа. Третьим стал Тарьей Бе.

    Лучшим среди россиян стал Александр Логинов. Он финишировал десятым с двумя кругами штрафа.

    Кубок мира. Мужчины. Масс-старт 15 км

    1. Арнд Пайффер (Германия) — 35.53,3 (0 шт. кругов)
    2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 1,3 (1)
    3. Тарьей Бе (Норвегия) — 9,3 (1)
    4. Бенедикт Долль (Германия) — 11,7 (1)
    5. Эмильян Жаклен (Франция) — 22,4 (2)
    6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 25,0 (1)
    ...10. Александр Логинов (Россия) — 32,8 (2)
    ...20. Матвей Елисеев (Россия) — 1.36,8 (3)
    ...21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,9 (1)
    ...23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.49,6 (3) 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжат ли «Тоттенхэм» и «Лестер» играть между собой результативно?
  • «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Парижане вернут себе лидерство в Лиге 1?
  • «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Встреча на «Олд Траффорд» запомнится голами?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.83
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон