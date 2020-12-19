Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Дрездене

Глеб Ретивых
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Вторым к финишу пришел британец Эндрю Янг (+0,53), а тройку призеров замкнул россиянин Глеб Ретивых (+0,91).
Лидер зачета Кубка мира Александр Большунов в сегодняшней гонке занял четвертое место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.21,96
2. Эндрю Янг (Великобритания) — отставание 0,53.
3. Глеб Ретивых (Россия) — +0,91.
4. Александр Большунов (Россия) — +1.19.
5. Симеон Хэмилтон (США) — +1,80.
6. Кевин Больгер (США) — +3,95. 0