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    Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Дрездене

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    Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия).

    Глеб Ретивых
    Глеб Ретивых

    Вторым к финишу пришел британец Эндрю Янг (+0,53), а тройку призеров замкнул россиянин Глеб Ретивых (+0,91).

    Лидер зачета Кубка мира Александр Большунов в сегодняшней гонке занял четвертое место.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия
    Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

    1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.21,96
    2. Эндрю Янг (Великобритания) — отставание 0,53.
    3. Глеб Ретивых (Россия) — +0,91.
    4. Александр Большунов (Россия) — +1.19.
    5. Симеон Хэмилтон (США) — +1,80.
    6. Кевин Больгер (США) — +3,95. 0

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