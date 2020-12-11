Дале выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене

Йоханнес Дале
globallookpress.com
Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третьим стал его соотечественник Фабьен Клод. Йоханнес Бе показал четвертый результат.
Лучший из россиян Александр Логинов только 20-й.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Спринт. 10 км.
1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 23.32,5 (0 промахов)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 17,1 (0).
3. Фабьен Клод (Франция) — +29,0 (1).
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — +41,2 (1)…
20. Александр Логинов (Россия) — +1.25,2 (1).
21. Эдуард Латыпов ( Россия) — +1.25,8 (1)…
27. Евгений Гараничев (Россия) — +1.33,8 (0)…
30. Матвей Елисеев (Россия) — +1.45,2 (2)…
53. Антон Бабиков (Россия) — +2.23,5 (2)… 0