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    Тарьей Бе — победитель спринта на втором этапе КМ в Контиолахти

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.

    Тарьей Бе
    Тарьей Бе

    Не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, Бе-старший преодолел дистанцию за 24 минуты 3,7 секунды.

    Второе место занял немец Арнд Пайффер, который при идеальной стрельбе отстал от победителя на 13,9 секунды.

    Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Тиннес Бе, продолжающий лидировать в общем зачете. Он проиграл своему брату почти полминуты при одном штрафном круге.

    Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который после второй стрельбы вышел на дистанцию с пятым графиком, но на финише стал лишь 33-м, на несколько секунд опередив Александра Логинова, провалившего вторую стрельбу.

    Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти
    Спринт. Мужчины

    1. Тарьей Бе (Норвегия) — 24.03,7 (0).
    2. Арнд Пайффер (Германия) — +13,9 (0).
    3. Йоханнес Бе (Норвегия) — +29,4 (1).
    4. Беньямин Вегер (Швейцария) — +35,9 (0).
    5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +44,0 (0).
    6. Яков Фак (Словения) — +45,3 (0).
    7. Йоханнес Дале (Норвегия) — +50,8 (1).
    8. Бенедикт Долль (Германия) — +50,9 (1).
    9. Мартин Понсилуома (Швеция) — +52,0 (3).
    10. Михал Крчмарж (Чехия) — +52,5 (0)...
    33. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,7 (0).
    34. Александр Логинов (Россия) — +1.33,3 (3)...
    46. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.55,7 (4)...
    55. Антон Бабиков (Россия) — +2.22,3 (2)...
    72. Петр Пащенко (Россия) — +2.53,7 (2)...
    85. Семен Сучилов (Россия) — +3.27,2 (4). 0

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