Мишин отказался подтверждать информацию о коронавирусе у Туктамышевой

Тренер российской фигуристкиподтвердил, что его подопечная пропустит московский этап Кубка России из-за болезни.

При этом Мишин отказался комментировать информацию о том, что Туктамышева сдала положительный тест на коронавирус.

Ранее информацию о коронавирусе у Туктамышевой подтвердила Федерация фигурного катания России (ФФКР).

«Снятие — это факт, оно действительно по болезни.

Что за болезнь? А это, вы знаете, интимное дело каждого. Дима Алиев вот тоже снялся, но болезнь не сразу назвали. Ее нынче стесняются называть. А болеет он довольно долго.

На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс». 0