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    Мишин отказался подтверждать информацию о коронавирусе у Туктамышевой

    Прочие Фигурное катаниеКоронавирус в спорте
    Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин подтвердил, что его подопечная пропустит московский этап Кубка России из-за болезни.

    Алексей Мишин
    Алексей Мишин

    При этом Мишин отказался комментировать информацию о том, что Туктамышева сдала положительный тест на коронавирус.

    Ранее информацию о коронавирусе у Туктамышевой подтвердила Федерация фигурного катания России (ФФКР).

    «Снятие — это факт, оно действительно по болезни.

    Что за болезнь? А это, вы знаете, интимное дело каждого. Дима Алиев вот тоже снялся, но болезнь не сразу назвали. Ее нынче стесняются называть. А болеет он довольно долго.

    На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс». 0

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