Мишин отказался подтверждать информацию о коронавирусе у Туктамышевой

Алексей Мишин
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При этом Мишин отказался комментировать информацию о том, что Туктамышева сдала положительный тест на коронавирус.
Ранее информацию о коронавирусе у Туктамышевой подтвердила Федерация фигурного катания России (ФФКР).
«Снятие — это факт, оно действительно по болезни.
Что за болезнь? А это, вы знаете, интимное дело каждого. Дима Алиев вот тоже снялся, но болезнь не сразу назвали. Ее нынче стесняются называть. А болеет он довольно долго.
На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс». 0