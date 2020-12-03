СМИ: Туктамышева может пропустить этап Кубка России в Москве из-за болезни

Елизавета Туктамышева
globallookpress.com
Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
«"Да, скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет.
Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить", — приводит слова Горшкова "Р-Спорт".
Ранее стало известно, что московский этап Кубка России пропустит Евгения Медведева.
Заключительный этап Кубка России пройдет 5-8 декабря в столичном дворце спорта "Мегаспорт".
Предварительный список участников московского этапа Кубка России можно посмотреть здесь. 0