СМИ: Туктамышева может пропустить этап Кубка России в Москве из-за болезни

Фигуристкаможет пропустить этап Кубка России в Москве из-за болезни.

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«"Да, скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет.

Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить", — приводит слова Горшкова "Р-Спорт".

Ранее стало известно, что московский этап Кубка России пропустит Евгения Медведева.

Заключительный этап Кубка России пройдет 5-8 декабря в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

Предварительный список участников московского этапа Кубка России можно посмотреть здесь. 0