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    СМИ: Туктамышева может пропустить этап Кубка России в Москве из-за болезни

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Елизавета Туктамышева может пропустить этап Кубка России в Москве из-за болезни.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева

    Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

    «"Да, скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет.

    Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить", — приводит слова Горшкова "Р-Спорт".

    Ранее стало известно, что московский этап Кубка России пропустит Евгения Медведева.

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    • Заключительный этап Кубка России пройдет 5-8 декабря в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

    Предварительный список участников московского этапа Кубка России можно посмотреть здесь. 0

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