Косторная и Туктамышева — в предварительном списке участников этапа КР в Москве

Как и ожидалось, в списке отсутствует Евгения Медведева.
Мужчины: Никита Вахрушев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Зотов, Владислав Катичев, Михаил Коляда, Егор Рухин.
Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Валерия Костина, Алена Косторная, Дарья Окладникова, Ксения Окладникова, Дарья Паринова, Камила Султанмагомедова, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Ксения Цибинова.
Пары: Мария Альхова /Сергей Безбородько, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Анастасия Балабанова /Алексей Святченко, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский, Диана Мухаметзянова /Илья Миронов.
Танцы на льду: Софья Карташова /Илья Карпов, Анастасия Скопцова /Кирилл Алешин, Александра Трухина / Иван Капустин, Влада Чашникова /Захар Черезов, Софья Шевченко / Игорь Еременко.
Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря. 0